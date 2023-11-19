Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Gazze'de acı bilanço! Katil İsrail'in öldürdüğü Filistinli sayısını açıkladılar
Giriş Tarihi: 19.11.2023 21:14

Gazze'de acı bilanço! Katil İsrail'in öldürdüğü Filistinli sayısını açıkladılar

Gazze'deki hükümet, katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamının ağır bilançosunu açıkladı. İsrail'in acımasız saldırılarında ölenlerin sayısı 700 kişi artarak, 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bine ulaştı. 30 bini aşkın yaralı sayısında güncelleme yapılmazken, bu rakamın yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğu aktarıldı.

AA
Gazze’de acı bilanço! Katil İsrail’in öldürdüğü Filistinli sayısını açıkladılar

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 44'üncü gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısına ilişkin son durumu paylaştı.

GAZZE'DE AĞIR BİLANÇO

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın 13 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, ölenlerden, 201'inin doktor, hemşire ve sağlık personeli, 22'sinin sivil savunma personeli, 60'ının gazeteci olduğu ifade edildi.

30 BİNİ AŞKIN YARALI

Daha önce açıklanan 30 bini aşkın yaralı sayısında güncelleme yapılmazken, bu rakamın yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca çoğunluğu enkaz altında ya da cenazelerine ulaşılamayan 6 bin kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar başlatmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze'de acı bilanço! Katil İsrail'in öldürdüğü Filistinli sayısını açıkladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA