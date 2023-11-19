Gazze’de acı bilanço! Katil İsrail’in öldürdüğü Filistinli sayısını açıkladılar

30 BİNİ AŞKIN YARALI

Daha önce açıklanan 30 bini aşkın yaralı sayısında güncelleme yapılmazken, bu rakamın yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca çoğunluğu enkaz altında ya da cenazelerine ulaşılamayan 6 bin kişinin kayıp olduğu aktarıldı.