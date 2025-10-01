Gazze’de açlık katliamı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 455’e yükseldi
Katil İsrail’in uyguladığı ağır abluka ve aralıksız saldırılar nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 455'e yükseldiği bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 151'i çocuk olmak üzere 455'e ulaştığını açıkladı.
SON 24 SAATTE 2 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 2 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın 22 Ağustos'ta Gazze'de kıtlık ilanından bu yana ise 36'sı çocuk toplam 177 kişinin açlık sebebiyle öldüğü kaydedildi.
GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.
Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.
Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.
İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.