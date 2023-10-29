Gazze’de ağır bilanço! Katil İsrail’in öldürdüğü çocuk sayısını açıkladılar

1000 ÇOCUK ENKAZ ALTINDA

Ayrıca Gazze'de kayıp olarak bildirilen 1000 çocuğun da enkaz altında olabileceği ifade edilen açıklamada, bu sayının netleşmesiyle öldürülen çocuk sayısının daha da artacağının altı çizildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarını genişletme kararına da işaret edilen açıklamada, bu durumun daha fazla ölüm ve yaralanmaya neden olacağı kaydedildi.

Gazze'de 6 bin 363 çocuğun yaralandığı, bu sayının Batı Şeria'da 180 İsrail'de ise 74 olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'de 200 çocuğun esir bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.