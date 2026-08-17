Gazze’de anne olmak büyük dram

Terörist İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde masum sivilleri katletmeye devam ederken bölgedeki insani dram her geçen gün derinleşiyor. Bir yandan saldırılar diğer yandan abluka nedeniyle bölgede yaşanan kıtlık en çok Gazzeli anneleri çaresiz bıraktı. Ağırlaşan yakıt ve enerji krizi, en sıradan ihtiyaçları bile büyük bir mücadeleye dönüştürmüş durumda. Çocuklarını korumaya ve hayatta tutmaya çalışan binlerce Gazzeli kadın, ailelerine yemek hazırlayabilmek, ekmek pişirebilmek ve su ısıtabilmek için ateş bile bulamıyor.

SOFRALARDA YOKLUK VAR

Bazı aileler günler boyunca sınırlı yiyeceklerle yetinmek zorunda kalırken, ateş yakabilmek için gerekli malzemeleri bulmak da ayrı bir mücadeleye dönüşüyor. Bölgedeki kıtlığın çok büyük olduğunu belirten beş çocuk annesi 46 yaşındaki Rabab Deifallah, günlük hayatın ateşe bağlı olduğunu ancak en basit malzemelerden bir olan çakmak bile bulamadıklarını ifade etti. Bazı aileler ise bazen ateş yakamadıkları için akşam yemeği yemeden yatağa girdiğini belirtti.

FAŞİST BAKANDAN KATLİAM ÇAĞRISI

İsrail ordusu, ateşkese rağmen dün Han Yunus'un batısındaki Aksa Üniversitesi yakınlarında yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampına saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarıyla yerle bir edilen Gazze Şeridi'ne, Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen her gün onlarca hava saldırısı düzenlenmesi çağrısında bulundu.