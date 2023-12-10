Gazze’de artık her yer mezarlık!

Dünyanın gözü önünde üstelik ABD onayıyla Gazze'de soykırımı sürdüren Siyonist İsrail rejimi her geçen gün daha fazla insan öldürmeye devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 71 şehit ve 160 yaralı, Nasır Tıp Merkezi'ne ise 62 şehit ve 99 yaralının getirildiğini duyurdu. 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı ise 17 bin 700'e yükseldi. Aralıksız süren bombardıman nedeniyle cenazelerini bile defnetmekte güçlük çeken Gazzeliler çaresizlikten daha önce dükkânların olduğu sokak aralarını, boş arazileri mezarlık olarak kullanmaya başladı. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde çekilen mezar fotoğrafları yürekleri dağlıyor. Kimi kabirlerin önüne tüm zorluklara rağmen ölenlerin yakınlarının koyduğu mezar taşlarının bile definden birkaç saat sonraki saldırılarda parçalandığı görülüyor.