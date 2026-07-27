Gazze’de ateşkes değil soykırım var
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor. Deyr el-Belah kentinde bir sivil araca düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini 36 kişinin de yaralandığını bildirdi. Abluka altındaki bölgede sağlık koşulları giderek ağırlaşıyor. Su çiçeği vakalarında artış görülürken, açlık ve gıda yetersizliği halk sağlığını tehdit ediyor. Çöken sağlık sistemi nedeniyle çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere savunmasız gruplar en ağır bedeli ödüyor.
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