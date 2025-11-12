Gazze’de ateşkese rağmen can kaybı artıyor: 245 kişi yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun saldırılarının sürdüğü belirtildi. Son 24 saatte yaşanan saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı ifade edildi. Böylece ateşkesin başlamasından bu yana vefat edenlerin sayısı 245'e, yaralı sayısı ise 623'e yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 69 BİNİ GEÇTİ

Bakanlık, kayıp ve ihbar dosyalarındaki incelemelerin ardından 284 kişinin daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 69 bin 182'ye, yaralı sayısının ise 170 bin 694'e ulaştığı bildirildi.