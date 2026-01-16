Gazze’de ateşkese rağmen can kaybı artıyor: Son 24 saatte 12 Filistinli katledildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı, enkaz alanlarından önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail 'in saldırıları devam ediyor.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 455'E ÇIKTI

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 463'e, yaralı sayısı bin 269'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 455'e, yaralı sayısı 171 bin 347'ye ulaştı.