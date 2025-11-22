Gazze’de ateşkese rağmen can kaybı artıyor: Yaşamını yitirenlerin sayısı 318’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 318'e, yaralı sayısı 788'e yükseldi. Ayrıca Kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 180kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 69 bin 733'e, yaralı sayısı 170 bin 863'e yükseldi.