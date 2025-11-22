Gazze'de ateşkese rağmen can kaybı artıyor: Yaşamını yitirenlerin sayısı 318'e yükseldi
Gazze Şeridi’nde varılan ateşkese rağmen Siyonist İsrail’in devam eden saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 318’e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 318'e, yaralı sayısı 788'e yükseldi. Ayrıca Kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 180kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 69 bin 733'e, yaralı sayısı 170 bin 863'e yükseldi.