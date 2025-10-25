Gazze’de ateşkese rağmen can kaybı devam ediyor: Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 93’e yükseldi

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Siyonist İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli sayısının 93'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 324'e ulaştığı belirtildi.

SON 48 SAATTE 4 ÖLÜ, 7 YARALI

Bakanlık, son 48 saat içinde düzenlenen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yapılan arama-kurtarma çalışmalarında ise enkaz altından 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.