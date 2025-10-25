Gazze’de ateşkese rağmen can kaybı devam ediyor: Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 93’e yükseldi
Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ateşkesin ilanından bu yana İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 93’e, yaralı sayısı ise 324’e ulaştı.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Siyonist İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli sayısının 93'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 324'e ulaştığı belirtildi.
SON 48 SAATTE 4 ÖLÜ, 7 YARALI
Bakanlık, son 48 saat içinde düzenlenen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yapılan arama-kurtarma çalışmalarında ise enkaz altından 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
KAYIP DOSYALARINDA 220 YENİ ÖLÜM TESPİT EDİLDİ
Kayıp-ihbar dosyaları üzerindeki incelemelerde 220 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği belirlendi.
İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 519'a, yaralı sayısı ise 170 bin 382'ye yükseldi.