Gazze’de ateşkese rağmen kan durmuyor: 34 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze İnsan Hakları Merkezi, Siyonist İsrail yönetiminin varılan ateşkese rağmen saldırılarına devam ettiğini ve ateşkes anlaşmasından bu yana 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 122 kişinin de yaralandığını bildirdi.

ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kanlı saldırılarını sürdürdüğü vurgulandı.

AYNI AİLEDEN 11 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun bugün düzenlediği son saldırıda bir aracı hedef aldığını ve aynı aileden 11 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, bu saldırının ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu ifade edilirken, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana İsrail'in 129 saldırı ve ateş açma olayının belgelendiği, bu olaylarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin de yaralandığı kaydedildi.