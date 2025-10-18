Gazze’de ateşkese rağmen kan durmuyor: 34 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Merkezin verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 129 saldırı ve ateş açma olayı yaşandı. Bu saldırılarda 34 Filistinli hayatını kaybederken, 122 kişi de yaralandı.
ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kanlı saldırılarını sürdürdüğü vurgulandı.
AYNI AİLEDEN 11 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ
Gazze İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun bugün düzenlediği son saldırıda bir aracı hedef aldığını ve aynı aileden 11 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, bu saldırının ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu ifade edilirken, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana İsrail'in 129 saldırı ve ateş açma olayının belgelendiği, bu olaylarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
"İSRAİL SİVİLLERİN HAYATINA SAYGI DUYMUYOR"
Merkez, İsrail'in tutumunun, sivillerin yaşam hakkına karşı açık bir saygısızlık olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in "uluslararası insani hukuka hiçbir saygı göstermeden, öldürme ve yok etme politikasını sürdürdüğü" vurgulandı.
ATEŞKES ANLAŞMASI 10 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.