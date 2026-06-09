Gazze’de ateşkesin 2. aşaması için Ankara devrede
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri ile bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kahire'de görüşen taraflar ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla "yol haritası" niteliğinde bir taslak üzerinde çalıştı. Görüşmelere Türkiye adına MİT Başkanı Kalın'ın yanı sıra Mısır ve Katar'dan üst düzey yetkililer ile Filistinli grupların temsilcileri katıldı. Tarafların, sürecin ilerletilmesine yönelik değerlendirmeleri genel olarak "yapıcı bir atmosferde" ele aldığı belirtildi.