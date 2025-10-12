Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından bölgede gündem yoğun! Uluslararası barış zirvesi, esir takası...
İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından ateşkesin sağlanmasıyla sona erdi. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından yarın esir takası ve uluslararası barış zirvesi gibi önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
ULUSLARARASI BARIŞ ZİRVESİ
Bu gelişmeler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planının ilk aşamasının hayata geçirilmesi ve Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenmesi planlanan uluslararası barış zirvesi yer alıyor.
İSRAİLLİ ESİRLER SERBEST BIRAKILACAK
İsrail Başbakanlığı Sözcüsü Şoş Bedrosyan'ın bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, İsrailli esirler sabah erken saatlerde bırakılacak. İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Filistinli esirlerin salıverilmesi öngörülüyor.
TRUMP, İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLELERİYLE GÖRÜŞEBİLİR
ABD Başkanı Donald Trump'ın da sabah saatlerinde İsrail'e varması ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrailli esirlerin aileleriyle görüşmesi bekleniyor.