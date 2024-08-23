Gazze’de bataklığa saplanan İsrailli generalden tarihi itiraf: ‘Uçurumun eşiğindeyiz’

Gazze'de soykırım katliamlarını sürdüren İsrail, ülke içinde de sert tartışmalara sahne oluyor. İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail'in uçurumun eşiğine doğru gittiğini belirterek, Hamas ve Hizbullah'a karşı yıpratma savaşı devam ederse ülkesinin en fazla 1 yıl içinde çökeceği uyarısında bulundu. Brik, Haaretz gazetesindeki yazısında, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın savaş boyunca yaptığı açıklamaların çoğunun asılsız olduğunun kanıtlandığını belirtti. Buna örnekler veren Brik, "Gallant, Gazze kentinin karadan işgal edilmesinden sonra İsrail'in kentin tamamına ve tünellerine hâkim olduğunu ve kısa sürede Hamas'ın teslim olacağını söyledi. Han Yunus'un işgalinden sonra Hamas'ın lideri Yahya es-Sinvar'ın tünellerde tek başına koştuğunu, adamları üzerindeki kontrolünü kaybettiğini ve birkaç gün içinde yakalanacağını iddia etti" ifadesini kullandı.Meclis Dışişleri ve Savunma Komisyonu'nda Gazze'de 'tam zaferin' saçmalık olduğunu açıkladı. Aynı şekilde Hamas ile esir takası anlaşmasına varılmaması durumunda bunun İsrail'i büyük tehlikeye atacak bölgesel bir savaş çıkarabileceğinin farkına varmaya başladı. Brik, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Gallant, savaşın hedefinden saptığının, İsrail'in Gazze bataklığına saplandığının ve savaşın temel hedefini gerçekleştiremeden (Hamas'ın düşürülmesi) her geçen gün daha fazla asker kaybettiğinin farkına varmaya başladı.İsrail, uçurumun eşiğine doğru gidiyor. Hamas ve Hizbullah'a karşı yıpratma savaşı devam ederse en fazla 1 yıl içinde çöker. Batı Şeria ve İsrail içindeki saldırılar arttı, ekonomi çöküyor. İsrail, dışlanmış bir devlet haline geldi ve bu da ekonomik boykota ve silah sevkiyatının yasaklanmasına yol açtı. Ülkenin farklı kesimleri arasında artan nefret, ulusu içeriden yok etme tehdidi oluşturduğundan, toplumsal direncimizi de kaybetmeye başladık."Brik, yazısında, Netanyahu'nun insanlığını, ahlakını, değerlerini, kıstaslarını ve İsrail'in güvenliğine yönelik sorumluluk duygusunu kaybettiğini, İsrail'i ancak onun ve arkadaşlarının değişmesinin kurtarabileceğini ifade etti. Brik, İsrail'in varoluşsal bir yenilgi durumuna girdiğini ve yakında geri dönüşü olmayan bir noktaya gelebileceğini belirtti.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in "sorumsuz eylemlerinin" ülkesinin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Ben-Gvir ile yaşanan tartışmada Bar'a destek veren Gallant, "Bakan Ben- Gvir'in İsrail devletinin ulusal güvenliğini tehlikeye atan ve ulus içinde iç bölünme yaratan sorumsuz eylemleri karşısında, Şin-Bet Başkanı ve Şin- Bet çalışanları görevlerini yerine getiriyor ve bu eylemlerin ağır sonuçları konusunda uyarıyor" ifadelerini kullandı. Ben-Gvir de Gallant'ın paylaşımını yanıtlayarak, Savunma Bakanı'na yüklendi. Gallant'ın Lübnan'ı "taş devrine" çevirme sözü verdiğini ancak İsrail'in kuzeyinin "taş devrine döndüğünü" ileri süren Ben- Gvir, "X platformundan bana saldıracağına Lübnan'daki Hizbullah'a saldırı başlat" yorumunda bulundu.İsrail'insaldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde savaşın Filistinliler üzerinde bıraktığı psikolojik etkiler her geçen gün derinleşiyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yol açtığı savaş travması özellikle çocuklarda kaygı ve depresif bozukluklara neden oluyor. İsrail saldırıları nedeniyle sürekli göç etmek zorunda kalan 8 yaşındaki kız çocuğu Sema Tabeyl'in yaşadığı korku ve endişe saçlarının dökülmesine yol açtı.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği bombardımanda da biri çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı ise 331'i Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 695'e yükseldi.İSRAİL askerinin saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde çektiği görüntülerde, mezarların tahrip edildiği, ölen bir Filistinlinin cesedini sokak köpeğinin yediği görülüyor. Filistinli gazeteci Yunus Tiravi'nin paylaştığı görüntülerde İsrail askeri mezarların tahrip edildiği anları, "Çünkü beni cenazeye davet etmediniz" notuyla paylaşarak alay ediyor. Görüntülerde, İsrail askerlerinin içerisinde yüzlerce tavuk olan bir çiftliği yıktığı da görülüyor.