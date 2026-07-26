Gazze’de bebekler yaşam mücadelesi veriyor
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları en çok çocuklar ve kadınları etkiliyor. Bölgede erken doğumlarda ciddi artış gözlenirken yeni doğan bebekler yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre, Gazze'de her 5 yenidoğandan birinin yoğun bakım ünitesine bağlanması gerekiyor. Bebek ve anne sağlığına dikkat çeken doktorlar, kaynak yetersizliği nedeniyle yaşam mücadelesi veren bebeklerin öldüğünü belirtiyor. Öte yandan, İsrail'in son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı. 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.