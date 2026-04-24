Gazze’de bebeklerin katli sürüyor
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde Filistinli bebeklere kıymaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti. BM verilerine göre Gazze'de sağlık sisteminin çökmesiyle haşere ve cilt enfeksiyonları artmaya devam ediyor. Bölge dev bir salgın hastalık yuvasına dönüşüyor. Gazze'de savaşın gölgesinde bebek ölümleri ve doğum kusurları da artıyor. İki haftalık Ahmed'in beyninde sıvı birikmesi görülürken, aynı ünitede ağız ve kulak deformasyonlarıyla doğan iki aylık Süheyr ile kalbinde delik ve beyninde genişleme olan iki aylık Usame hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bebek ölümlerindeki artış yüzde 50'yi geçti.