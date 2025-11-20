Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69 bin 546’ya ulaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 12'si çocuk, 8'i kadın 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini ve 88 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ATEŞKESTEN BU YANA BİLANÇO AĞIR: 312 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 312 kişinin öldüğü, 760'ının yaralandığı, enkaz altından da 572 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 546'ya, yaralıların sayısının 170 bin 833'e yükseldiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.