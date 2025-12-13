Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 70 bin 654’e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan olmak üzere 3 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

YARALI SAYISI ARTIYOR

Açıklamada, son 48 saatte 16 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 386 kişinin hayatını kaybettiği, 1018 kişinin yaralandığı bildirildi. Enkaz altından çıkarılan cenazelerin sayısının ise 628'e ulaştığı kaydedildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirmesi sonucunda, 5-12 Aralık tarihleri arasında onaylanan verilerle toplam can kaybına 277 kişinin daha eklendiğini duyurdu.

EKİM 2023'TEN BU YANA ACI BİLANÇO

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 654'e, yaralı sayısının ise 171 bin 95'e yükseldiği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.