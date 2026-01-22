Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 71 bin 562’ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 71 bin 562'ye yükseldiği ifade edildi.

SON 48 SAATTE 11 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakanlığın yazılı açıklamasında, son 48 saat içerisinde 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 477 kişinin yaşamını yitirdiği, 1301 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 562'ye, yaralıların sayısının ise 171 bin 379'a yükseldiği kaydedildi.