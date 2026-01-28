Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 71 bin 667’ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 71 bin 667'ye yükseldiği ifade edildi.

SON 24 SAATTE 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakanlığın yazılı açıklamasında, son 24 saat içerisinde 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 492 kişinin öldürüldüğü, 1356 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 71 bin 667'ye yükselirken yaralı sayısının ise 171 bin 430'dan fazla olduğu bildirildi.