Gazze'de bir acı daha: Yanan çadırda 2 bebek öldü
Katil İsrail'in saldırıları ve zorla yerinden edilmeler nedeniyle çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin barınma koşulları giderek ağırlaşıyor. Refah kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlardan birinde yangın çıktı. Yangında, 6 aylık Esil İbrahim Ebu Suheyban ile 4 aylık Habibe Muhammed Zennun yaşamını yitirdi. Yangının ardından çadır kullanılamaz hale geldi. Ayrıca ateşkese rağmen İsrail'in dün düzenlediği saldırıda 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Öte yandan İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürüyor. Dün de çok sayıda köyü basarak 9 kişiyi gözaltına aldılar. El Halil kentindeki Ayn Deyr Bahha bölgesini ise kapalı askeri bölge ilan ettiler.
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