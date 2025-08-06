Gazze’de bir annenin acı feryadı: Oğlum gözlerimin önünde eridi

Şuhaybir'in annesi, çocuğunun sağlığının bu duruma gelmesinin "tamamen açlık ve ilaç yetersizliğinden" kaynaklandığını vurguladı.

Çocuğu kollarında can veren Gazzeli anne, gazetecilere gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Bir süredir hastaydı ama bu halde değildi. Ona birkaç gün boyunca ekmek bile bulamadık. Oğlum gözlerimin önünde günden güne eridi ve hiçbir şey yapamadım." diye konuştu.

Filistinli çocuğun amcası Abdulkadir Şuhaybir de yeğeninin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 13 yaşındaydı, kötü beslenme yüzünden hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin." dedi.

Amca Şuhaybir, "Dünya artık bu katliamı durdursun. Gazze'de açlık, yıkım ve ölüm var. Kim 'Gazze açlıktan ölmüyor' diyorsa, işte manzara ortada" ifadelerini kullandı.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de 18 yaşındaki Ahmed Asaliya isimli genç de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.