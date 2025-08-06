Gazze’de bir annenin acı feryadı: Oğlum gözlerimin önünde eridi
Katil İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze’deki insani kriz her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bölgede açlık nedeniyle son 24 saatte 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi. 13 yaşındaki Tamer Şuhaybir’in annesi oğlunun acı dolu ölümünü gözyaşları içinde anlattı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.
Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiğini, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 96'sı çocuk 193'e yükseldiğini kaydetti.
YÜREK BURKAN ÖLÜM
Filistinli çocuk Tamer Şuhaybir, İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde, yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti.
AA muhabirine konuşan sağlık kaynakları, 13 yaşındaki Şuhaybir'in aşırı zayıflamış, bir deri bir kemik kalmış şekilde hastaneye getirildiğini aktardı.
Şuhaybir'in annesi, çocuğunun sağlığının bu duruma gelmesinin "tamamen açlık ve ilaç yetersizliğinden" kaynaklandığını vurguladı.
Çocuğu kollarında can veren Gazzeli anne, gazetecilere gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Bir süredir hastaydı ama bu halde değildi. Ona birkaç gün boyunca ekmek bile bulamadık. Oğlum gözlerimin önünde günden güne eridi ve hiçbir şey yapamadım." diye konuştu.
Filistinli çocuğun amcası Abdulkadir Şuhaybir de yeğeninin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 13 yaşındaydı, kötü beslenme yüzünden hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin." dedi.
Amca Şuhaybir, "Dünya artık bu katliamı durdursun. Gazze'de açlık, yıkım ve ölüm var. Kim 'Gazze açlıktan ölmüyor' diyorsa, işte manzara ortada" ifadelerini kullandı.
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de 18 yaşındaki Ahmed Asaliya isimli genç de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.