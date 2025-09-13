"Gazze'de katliam var!" Filistin'den katil İsrail açıklaması: Halk cehennem gibi bir hayattan ölüme kaçıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yasama organı konumundaki Filistin Ulusal Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada da, Gazze kentinde kapsamlı bir katliam işlendiği, insanların ve binaların sistematik bir şekilde hedef alındığı ve soykırım suçu işlendiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentini işgal planını onayladıktan sonra kentte sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını artırması ve Filistinlileri göçe zorlamasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yoksulluk ve ablukadan bitkin düşen Gazze sakinlerinin, uluslararası toplumun sessiz kaldığı, renk ve ırk temelli çifte standartların hüküm sürdüğü, yaklaşık 2 yıldır etnik temizliğe, ablukaya ve açlığa maruz kalan bir halkla ilgili alınan uluslararası kararların uygulanmadığı bir dünyada "cehennem gibi bir hayattan ölüme doğru kaçtığı" ifade edildi.

Açıklamada, Filistin TV binasının hedef alınması ve tamamen yıkılmasının, İsrail'in gerçeği örtbas etme ve Filistin halkını susturma girişiminin bir parçası olduğu aktarıldı.