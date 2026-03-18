Gazze’de çadıra İHA saldırısı: 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin sığındığı çadıra insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nasır Hastanesi kaynaklarına göre saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Öte yandan İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin doğusundaki bölgeleri bombalamayı sürdürdü. İsrail askeri araçlarından da bölgeye yoğun ateş açıldığı bildirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 673 kişi hayatını kaybetti, 1799 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.