Gazze’de camiyi bombaladılar
İsrail ordusu, şiddetli saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir camiyi hedef alarak yıktığını kabul etti. İşgalci İsrail caminin Hamas'a ait olduğu iddia edilen silah deposu olduğunu ileri sürdü. İsrail'in Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze Şeridi'ndeki 1275 camiden 1050'si tamamen yıkıldı, 191'i de zarar gördü. İsrail'in zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına el koydu. İsrail ordusu, Cenin'de yaklaşık 200 dönümlük Filistin arazisinin gasp edilmesine yönelik bir dizi emir çıkardı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına rağmen Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin şiddetinin daha da kötüye gittiği uyarısında bulundu.
Haber Girişi