Gazze’de can kaybı 48 bin 365’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 17 kişinin cansız bedeni ile 19 yaralı getirildiği ifade edildi.

Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana toplam can kaybının 48 bin 365'e, yaralı sayısının da 111 bin 780'e yükseldiği aktarıldı.