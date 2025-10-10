Gazze’de can kaybı 67 bini aştı: İsrail saldırılarında son 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte, 17 artarak 67 bin 211'e yükseldi.

SÖZDE YARDIM NOKTALARINDA HEDEF OLDULAR

Gazze Sağlık Bakanlığı, özellikle ABD-İsrail güdümlü "yardım dağıtım noktalarında" Filistinlilerin sistematik biçimde hedef alındığını bildirdi. 27 Mayıs'tan bu yana bu saldırılarda 2 bin 615 kişi öldü, 19 bin 182 kişi yaralandı.