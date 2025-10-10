Gazze’de can kaybı 67 bini aştı: İsrail saldırılarında son 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybetti
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 17 artarak 67 bin 211’e, yaralı sayısının ise 169 bin 961’e yükseldiğini açıkladı. Gazze’de enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğu tahmin ediliyor.
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte, 17 artarak 67 bin 211'e yükseldi.
SÖZDE YARDIM NOKTALARINDA HEDEF OLDULAR
Gazze Sağlık Bakanlığı, özellikle ABD-İsrail güdümlü "yardım dağıtım noktalarında" Filistinlilerin sistematik biçimde hedef alındığını bildirdi. 27 Mayıs'tan bu yana bu saldırılarda 2 bin 615 kişi öldü, 19 bin 182 kişi yaralandı.
18 MART'TAN BU YANA 13 BİNDEN FAZLA SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ
Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 18 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda, 13 bin 598 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 849 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.