Gazze’de can kaybı artıyor: 68 bin 875 kişi yaşamını yitirdi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda yaşanan can kayıpları, yaralı sayısı ve enkaz altından çıkarılan cenazelere ilişkin yeni verileri açıkladı. Açıklamada, son 24 saatte enkazdan çıkarılan 2 kişi ve yeni saldırılarda hayatını kaybeden 1 kişi ile birlikte 2 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

ATEŞKES DÖNEMİNDE BİLE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Bakanlık, ateşkesin başlamasından bu yana 241 kişinin yaşamını yitirdiğini, 609 kişinin yaralandığını ve 513 cansız bedenin enkaz altından çıkarıldığını duyurdu.

TOPLAM BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam 68 bin 875 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 679 kişi ise yaralandı. Gazze'de enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğu belirtiliyor.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.