Gazze’de can kaybı artıyor: 68 bini aştı!
Siyonist İsrail ordusunun aralıksız süren saldırılarında son 48 saatte 29 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 23’ü enkaz altından çıkarılanlarla birlikte toplam can kaybı 68 bini geçti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 48 saatte, 29 artarak toplam vefat sayısının 68 bin 116'ya ulaştığı belirtildi.
Bakanlık, son 48 saatte hastanelere 21 yaralının ulaştırıldığını bildirdi. İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana yaralı sayısının 170 bin 200'e ulaştığı aktarıldı. Gazze'de enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
ATEŞKES YÜRÜRLÜKTE AMA İHLALLER SÜRÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen dün evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere açtığı ateş sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Hamas, saldırıları, İsrail ordusunun birkaç gün önce yürürlüğe giren ateşkesi ihlali olarak değerlendirmişti.