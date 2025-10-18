Gazze’de can kaybı artıyor: 68 bini aştı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 48 saatte, 29 artarak toplam vefat sayısının 68 bin 116'ya ulaştığı belirtildi.

Bakanlık, son 48 saatte hastanelere 21 yaralının ulaştırıldığını bildirdi. İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana yaralı sayısının 170 bin 200'e ulaştığı aktarıldı. Gazze'de enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.