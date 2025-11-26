Gazze’de can kaybı artıyor: Yaşamını yitirenlerin sayısı 69 bin 785’e ulaştı

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 8'i enkaz altından çıkarılan toplam 10 Filistinlinin daha cenazesi hastanelere ulaştırıldı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 69 bin 785'e çıktı.

ATEŞKESTEN BU YANA BİLANÇO AĞIRLAŞTI

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in çeşitli gerekçelerle düzenlediği saldırılarda 347 Filistinlinin öldüğü, 889 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca enkaz altından çıkarılan cesetlerin sayısının 596'ya ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 785'e, yaralıların sayısının 170 bin 965 olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.