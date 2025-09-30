Gazze’de can kaybı katlanıyor! Son 24 saatte 42 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 229 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 495 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yalnızca son bir gün içinde hastanelere 42 ölü ve 190 yaralının ulaştığı belirtildi.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARINDA KATLİAM

İsrail ve ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarında sivillerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 576 Filistinlinin öldürüldüğü, 18 bin 873 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 66 bin 97'ye, yaralıların sayısı ise 168 bin 536'ya çıktı.