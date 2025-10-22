Gazze’de can kaybı son 24 saatte 5 arttı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 4'ü enkaz dan çıkartılan 5 ölü ve 4 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 88 kişinin hayatını kaybettiği, 315 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 436 cansız bedenin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'den kimlikleri tespit edilemeyen 30 Filistinlinin daha cenazesinin teslim alındığı, böylece şu ana kadar alınan cenazelerin sayısının 195'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca şu ana kadar teslim alınan 57 Filistinlinin naaşının yakınları tarafından tespit edildiği paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 234'e yaralıların sayısının 170 bin 373'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.