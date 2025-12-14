Gazze’de can kaybı yükseliyor: Son 24 saatte 9 kişinin cenazesi bulundu

Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 9 kişinin cansız bedeninin ve 45 yaralının getirildiği, cenazelerden 4'ünün enkaz altından çıkarıldığı, 5'inin ise İsrail 'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 391'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 632'ye, yaralı sayısının da bin 63'e yükseldiğini aktardı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 663'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 139'a ulaştığı aktarıldı.