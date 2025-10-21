Gazze’de cenaze dramı: Cesetler tanınmaz hale gelmiş!
Siyonist İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında iade ettiği Filistinli cenazelerin işkence ve kötü muameleden tanınmaz hale gelmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ne getirilen cenazelerin durumu teşhis etmeyi zorlaştırırken, ailelerin bekleyişi sürüyor.
"EŞİMİ TEŞHİS EDEMEDİM, HİÇBİR İPUCU YOKTU"
Han Yunus'un doğusundaki Abasan bölgesinde 5 ay önce kaybolan eşini bulma umuduyla hastaneye gelen Huda Musabeh, "Nasser Hastanesi'ne dört kez geldim. İsrail'in Kızılhaç aracılığıyla gönderdiği her cenaze grubunda buradaydım. Hepsini inceledim ama ne yazık ki eşimin bedenini teşhis edemedim. Cenazeleri tanıyamadım. Görünümleri işkence ve ailelerinden uzun süre ayrı kalmaları nedeniyle değişmiş. Bu durum sevdiklerimizi tanımamızı çok zorlaştırıyor" dedi.
Eşinin adının Muhammed İbrahim Nasr Musabeh olduğunu belirten Filistinli kadın, İsrail'in iade ettiği cenazelerle birlikte isim listesi göndermediğini de vurguladı: "Kızılhaç'a çağrıda bulunuyoruz. İsrail'e baskı yapsınlar ve şehitlerin isimlerini açıklasınlar ki kayıplarımızı bulalım ve onları huzur içinde defnedelim."
"OĞLUMUN BEDENİNİ TEŞHİS ETMENİN ÇOK ZOR OLACAĞINI SÖYLEDİLER"
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun şehrinden Nasser Hastanesi'ne gelen Majda El-Za'noun, 15 Aralık 2024'te kaybolan oğlu Bilal'i bulmak için iki aydır çabaladığını anlattı: "Hamas'a bağlıydı ve savaş başladığından beri onu görmemiştim. Arkadaşları öldüğünü ve Khalil Awida Okulu'na gömüldüğünü söyledi. Oraya gittim ama bulamadım."
Majda El-Za'noun, "Arap dünyasına ve uluslararası topluma sesleniyorum: Bize merhametle yaklaşın. Biz çocuklarımızı arıyoruz, lütfen onları kendi evlatlarınız gibi görün ve bize yardım edin. Bu kahramanlar vatanları için öldüler. Allah onlara rahmet eylesin." dedi.
150 CENAZE İADE EDİLDİ, ÇEVRİMİÇİ TEŞHİS PORTALI KURULDU
Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in elinde tuttuğu 150 isimsiz cenaze, ateşkes anlaşması kapsamında iade edildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ölen kişilerin seçilmiş bazı fotoğraflarını içeren çevrim içi bir portal oluşturdu. Bu sistem, ailelerin uzaktan teşhis yapabilmesine imkan tanıyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, cenazelerin kimliğinin belirlenmesini kolaylaştıracak teknoloji ve ekipman desteği istiyor.