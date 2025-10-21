Gazze’de cenaze dramı: Cesetler tanınmaz hale gelmiş!

Siyonist İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında iade ettiği Filistinli cenazelerin işkence ve kötü muameleden tanınmaz hale gelmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ne getirilen cenazelerin durumu teşhis etmeyi zorlaştırırken, ailelerin bekleyişi sürüyor.

"EŞİMİ TEŞHİS EDEMEDİM, HİÇBİR İPUCU YOKTU"

Han Yunus'un doğusundaki Abasan bölgesinde 5 ay önce kaybolan eşini bulma umuduyla hastaneye gelen Huda Musabeh, "Nasser Hastanesi'ne dört kez geldim. İsrail'in Kızılhaç aracılığıyla gönderdiği her cenaze grubunda buradaydım. Hepsini inceledim ama ne yazık ki eşimin bedenini teşhis edemedim. Cenazeleri tanıyamadım. Görünümleri işkence ve ailelerinden uzun süre ayrı kalmaları nedeniyle değişmiş. Bu durum sevdiklerimizi tanımamızı çok zorlaştırıyor" dedi.

Eşinin adının Muhammed İbrahim Nasr Musabeh olduğunu belirten Filistinli kadın, İsrail'in iade ettiği cenazelerle birlikte isim listesi göndermediğini de vurguladı: "Kızılhaç'a çağrıda bulunuyoruz. İsrail'e baskı yapsınlar ve şehitlerin isimlerini açıklasınlar ki kayıplarımızı bulalım ve onları huzur içinde defnedelim."