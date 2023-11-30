Gazze’de çocuklar cami enkazından Kur’an sayfalarını topluyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar bölgede büyük yıkıma neden oldu. İsrail ordusunun saldırılarında yaklaşık 15 bin Filistinli hayatını kaybederken, binlerce Filistinli yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. İsrail güçlerinin ibadethanelere düzenlediği saldırılarda ise 88 cami yerle bir oldu, 174 camide ise büyük hasar meydana geldi. İsrail hava saldırılarında yerle bir olan camilerden Omar bin Al-Khattab Camii'nde Kur'an-ı Kerim'ler paramparça olurken, bölgede yaşamayı sürdüren Filistinliler, Kur'an'ın sayfalarını tek tek arayarak toplamaya çalışıyor. Arama çalışmalarını kameraya kaydeden Filistinli, İsrail saldırılarında yaralanan kızı Ruqaya ve oğlu Ubaida'nın yırtık Kur'an sayfalarını toplamak için tüm güçleriyle enkazda çalıştıklarını ifade ederek, o anları paylaştı.