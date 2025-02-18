Gazze’de çocuklar hala yokluk içinde

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Filistinli çocukların maruz bırakıldıkları zulüm sürüyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) heyeti bölgeyi ziyaret etti. Al Jazeera'deki habere göre Gazzeli çocuklar hâlâ gıda, su, ilaç, kıyafet, çadır ya da barınak gibi temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor.

KURŞUNLAR SUSTU KORKU KALDI

2 hafta boyunca Gazze'de bulunan UNICEF İletişim Uzmanı Tess Ingram, "Evet kurşunlar, füzeler, bombalar belki sustu. Ama katliamların çocuklar üzerinde açtığı derin yaralar hâlâ duruyor. Çocuklar yorgun, korku içinde.

Bölgede büyük bir insani kriz yaşanıyor" sözleriyle Filistinlilerin durumu özetledi. Ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail'in insani yardımların ulaşmasına müsaade etmesi gerekiyor, ancak soykırımcı İsrail yönetimi çok sayıda yardım konvoyunun girişine izin vermiyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 48 bin 271'e yükseldi. Son 24 saatte enkaz altından 6 kişinin daha naaşı çıkarıldı. İsrail'in katlettiklerinin yüzde 70'inden fazlası kadınlar ve çocuklar oldu.

İSRAİL SÜRGÜN PLANINA BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Şubat'ta açıkladığı Filistinlileri Gazze'den sürgün etme planına karşılık Mısır kendi teklifini açıkladı. Buna göre Filistinliler Gazze'de kalmaya devam edecek ve bölge yeniden inşa edilecek. 5 Arap ülkesi gelecek hafta Mısır'ın planını görüşecek. Öte yandan İsrail ise Gazze sakinlerinin 'gönüllü ayrılması' için özel bir komite kurulduğunu duyurdu. İsrail basını, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze'deki Filistinlileri yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurma kararı aldığını yazdı.

LÜBNAN'DAN ÇEKİLMEYE UYMUYORLAR

Lübnan, ateşkes anlaşması ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarına göre İsrail'in acilen kendi sınırlarına çekilmesi gerektiğini duyurdu. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde (18 Şubat 2025) Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. İsrail Savunma Bakanı, Lübnan topraklarındaki 5 noktadan çekilmeyeceklerini belirtti. BM'den yapılan açıklamada da İsrail'in uluslararası hukuku çiğnediği kaydedildi.