Gazze’de çocuklar savaş diliyle büyüyor
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki vahşetin en masum kurbanları olan Filistinli çocuklara dair yeni bir rapor yayınlandı. Al Jazeera'daki habere göre Filistinli küçücük bedenler dünyanın dört bir yanındaki akranlarından farklı bir "çocuk dili" öğrenerek büyüyor. Gazzeli çocukların "enkaz, dron, saldırı, ateşkes" gibi kelimelerin yanı sıra oyun ve park yerleri yerine "kamp 1, kamp 2, kamp 3" gibi ifadeleri öğrendikleri belirtildi. Gazze'de Ekim 2025'ten bu yana yaşanan "sözde ateşkes" sürecinde İsrail, 260'tan fazla çocuğu öldürdü. İsrail saldırılarında şimdiye kadar 20 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi.