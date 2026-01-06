Gazze’de çocukların sessiz çığlığı dinmiyor

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023 ile 10 Ekim 2025 arasında sürdürdüğü soykırımda Gazze Şeridi'nde 20 binden fazla Filistinli çocuk yaşamını yitirdi. Resmi verilere göre, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de en az 36 bin 569 çocuk yetim kaldı. Saldırılar altında binlerce çocuk uzuvlarını kaybetti. Filistinli çocuklar şimdilerde ise bir yanda yürürlükte olan ateşkese rağmen devam eden saldırılara karşı yaşam mücadelesi veriyor, diğer tarafta da açlık, yokluk ve soğuk hava şartları nedeniyle hayatta kalmaya çalışıyor.

BİR LOKMA EKMEK İÇİN...

Çocuklar, bir yandan çöplerden yakacak bir şeyler ararken diğer yandan sulara gömülen çadırlarını korumaya çalışıyor. Küçücük çocuklar su kuyruklarında sıraya giriyor. Kendileri daha çocuk olmalarına rağmen kardeşlerine annelik yapıyorlar. İsrail'in Gazze Şeridi'ne sınırlı sayıda insani yardım girişine izin vermesi nedeniyle kentteki gıda krizi sürüyor. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir hayır kurumu, yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıttı. Yemekten almak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli bir kap yemeğe ulaşabilmek için soğuk havaya rağmen yoğunluk oluşturmaya devam etti.

DONARAK ÖLÜYORLAR

Gazzeli aileler de çocuklarını hayatta tutmak için her şeylerini ortaya koyuyor. Son bir ay içerisinde bölgede soğuktan dolayı 28 kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki bir diğer sorun da İsrail'in bombalarıyla hasar gören binaların sürekli yıkılması. Dün de Gazze'de İsrail saldırısıyla hasar gören binanın çökmesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan katil İsrail, "personel listelerini sunmayı ve yeni güvenlik kayıt prosedürlerine uymayı reddettikleri" gerekçesiyle, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıran 37 uluslararası kuruluşun çalışma lisanslarını iptal etmeye başladı.

SURİYE VE İSRAİL BULUŞACAK

İsrail ile Suriye arasında, ABD arabuluculuğunda Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek görüşmelere, Şam yönetiminden Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlığında bir heyetin katılacağı belirtildi. ABD merkezli internet sitesi Axios da İsrailli bir yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrailli ve Suriyeli üst düzey yetkililerin, yeni bir güvenlik anlaşmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD arabuluculuğunda Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geleceği belirtti.