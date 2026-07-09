Gazze’de çocukluk yaşanmıyor
Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 73 bin 110'a yükseldi. Saldırılar ve abluka nedeniyle şartların her geçen gün zorlaştığı Gazze'de çocuklar çocukluklarını yaşayamıyor. Küçücük çocuklar oyun oynaması gereken yaşlarda yetişkinlerin sorumluluklarıyla eziliyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) geçtiğimiz günlerde Gazze'deki çocukların gelişimi için gerekli olan ortamlardan yoksun olduğunu bildirdi.