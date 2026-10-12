Gazze’de değişen bir şey yok
Terör rejimi İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de ateşkese rağmen değişen bir şey yok. İsrail güçleri dün de çok sayıda sivil bölgeye saldırı düzenledi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen günlük saldırı ve ihlallerini sürdürdüğünü belirten Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte hastanelere 7 kişinin cansız bedeni ve 28 yaralının getirildiği kaydetti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1488 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 281 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 377'ye, yaralı sayısının ise 175 bin 398'e ulaştığı ifade edildi.
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