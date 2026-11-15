Gazze'de değişen bir şey yok: Ölüm, soğuk, açlık...

Gazze’de değişen bir şey yok: Ölüm, soğuk, açlık...
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Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 16 kişi daha yaşamını yitirdi. İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle bölgedeki insani dram da her saat daha da kötüleşiyor. Kış şartlarının yaşandığı bölgede on binlerce Filistinli barınacak yer bulamıyor. Aileler, çocuklarını hem bombalar hem de soğuktan korumak için mücadele ediyor.

TÜRKİYE VE 17 ÜLKEDEN KINAMA
Türkiye ve 17 ülke, İsrail'in Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GAZZE ŞERİDİ #HAN YUNUS

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