Gazze’de enkaz üzerinde hayat: Fırtına yıkımı derinleştirdi
İsrail saldırılarında ağır hasar alan binaların bulunduğu Gazze Şeridi’nde, son günlerde etkili olan fırtına ve sağanak yağışlar yıkımı daha da artırdı. Onlarca yapı çökerken, enkaz altında kalan 18 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ağır hasar görmüş çok sayıda bina son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle çöküyor.
Filistin Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, 10 Aralık'tan bu yana devam eden yağış ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle şimdiye kadar 22 binanın yıkıldığı, enkaz altında kalan 18 sivilin de hayatını kaybettiği bildirildi.
İSRAİL GAZZE'DE ALTYAPIYI YERLE BİR ETTİ
Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hedef alınmış ve "oturulamaz" olarak sınıflandırılan binalara geri dönerek yaşamaya başlayan sakinlere, güvenlik ekiplerinin talimatlarına sıkı şekilde uymaları, derhal tahliye olmaları ve hayatlarını korumak için daha güvenli bölgelere taşınmaları çağrısında bulunuldu.
İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatmış, bu süreçte evler ve altyapı büyük ölçüde tahrip edilmişti.