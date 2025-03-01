Enkazlar arasında sahur ve iftar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in yaklaşık 16 ay süren ağır bombardımanı sonucu yıkılan camilerin enkazı üzerinde ramazanın ilk teravih namazını eda ederken, zor şartlar altında ilk sahurlarını ve iftarlarını yaptı. İsrail'in camilere yönelik saldırılarında parçalanan halılar veya seccadeler üzerinde namaza duran Filistinliler, kaybettikleri yakınları ve Gazze'de barış için dua etti. Filistinler, gözyaşları içinde "Allah'ım Gazze'yi ve halkını koru" niyazında bulundu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla yerlerinden olan Filistinliler, yıkım ve enkazlar arasında ilk sahurlarını yaptı. Han Yunus Mülteci Kampı'nda, ramazanın ilk sahuru enkazların arasında kurulan büyük bir sofrada yapıldı.

Gazze kentinin Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde yüzlerce Filistinli, ilk iftarlarını harabeye dönen sokaklarda, enkaz yığınları arasında kurdukları büyük bir sofrada toplu olarak yaptı. Ramazan fenerleri, ışıklar ve Filistin bayraklarıyla süslenmiş uzun masaların etrafında bir araya gelen Filistinliler, yaşadıkları tüm acılara rağmen birlik ve dayanışma içinde ilk oruçlarını açtı. Bazı Filistinlilerin ise yıkılan evlerinin enkazında birkaç ekmek ve katık ile iftarlarını açtıkları görüldü. Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.