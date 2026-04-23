Gazze’de fareler çocukları ısırıyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 562'ye yükseldi. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 4 yaralı getirildi. Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi'nde son günlerde çocuklara karşı yeni bir tehdit daha ortaya çıktı. Fransız AFP ajansına göre Gazze'de yükselen sıcaklıklarla birlikte sıçan ve pire istilası, çadırlarda yaşayan yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin yaşamını daha da zorlaştırıyor. İki yılı aşkın süredir devam eden savaş nedeniyle çadırlarda yaşam mücadelesi veren yüz binlerce kişi, bu kez de haşere istilasıyla karşı karşıya.