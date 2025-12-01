Gazze’de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda, İsrail saldırıları sonrası spor ruhunu yeniden canlandırmak amacıyla sembolik "Galatasaray-Fenerbahçe" maçı yapıldı. Deniz Feneri Derneğinin sponsorluğunda düzenlenen maçta Filistinli oyuncular mücadele etti. 5x5 oyuncu formatıyla oynanan sembolik maçın galibi Galatasaray oldu. Karşılaşma sonrasında her iki takımın oyuncularına madalya takıldı ve Galatasaray'ı temsil eden oyunculara kupa takdim edildi. Eski futbolcu ve antrenör Eyyub Ebu Zahir, "Gazze'deki yıkım, bombalama ve ölümlere rağmen sporcu ruhunu ve spor yapma hakkını temsil etmek için buradayız" dedi. Zahir, Filistinlilerin, Türkiye dahil olmak üzere uluslararası spor etkinliklerine katılma ve ortak spor faaliyetleri düzenleme fırsatlarına sahip olmasını istediklerini ifade etti.