Gazze'de Filistinliler Ramazan'ı su baskınlarıyla karşıladı

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, Ramazan ayının ilk gecesini şiddetli yağmur ve su baskınlarının etkisi altındaki çadırlarda geçirerek, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 16:33

Gazze Şeridi'nde, Ramazan ayında da devam eden bölgedeki sert hava koşulları yerinden edilmiş binlerce insan için yaşamı daha da zorlaştırıyor. İsrail'in öncelikli yardım ve barınma malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girmesini kasten geciktirmesi bölge halkının yaşam koşullarını ağırlaştırıyor. Sahurun ilk saatlerinde çadırlara sızan yağmur suları, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere yerinden edilmiş pek çok kişiyi, şiddetli soğuktan korunmak için alternatif barınak olmadan bölgeyi terk etmek zorunda bıraktı. SOKAKLAR YAĞMUR SULARIYLA DOLDU Yıkılan evlerinden geriye kalanlara geri dönmek zorunda kalan Filistinliler ise kendilerini sert hava koşullarından koruyacak hiçbir araç olmadan, çatlak çatılardan ve duvarlardan sızan suların ortasında buldu.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze kenti, saldırılar sırasında altyapının büyük ölçüde zarar görmesi sonucu kanalizasyon sisteminin çökmesi ve atık suların birçok caddeye ve alçak bölgelere taşması dolayısıyla giderek kötüleşen bir çevre ve sağlık felaketiyle karşı karşıya." dedi. İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını uygulamayı reddetmesi sonucunda belediye acil durum ve kurtarma ekiplerinin, mekanizma ve yetenek eksikliği nedeniyle sınırlı kapasiteleriyle başa çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Muhenna, çok kısıtlı imkanlar nedeniyle sokakların yağmur sularıyla dolduğunu belirtti. ÇADIRLARIN GİRİŞLERİ ENGELLENİYOR İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen bölgenin acil olarak ihtiyacı olan karavan ve çadırların Gazze Şeridi'ne girişlerini engellediğini söyleyen Muhenna, gereken ağır ekipman ve makinelerin bulunmamasından kaynaklı insani krizlerin yanı sıra yerinden edilenlerin yaşam koşullarının daha da kötüleştiğini kaydetti.