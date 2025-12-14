Gazze’de fizyoterapi merkezi açıldı

Derneğin Gazze ofisi direktörü Dua el-Hulu, yaptığı açıklamada, Gazze'de sağlık sisteminin çökmüş durumda olduğunu, sağlık hizmetlerinin, ihtiyacın büyüklüğüne kıyasla yetersiz kaldığını söyledi. Derneğin, savaş nedeniyle tıbbi malzemeler konusunda büyük bir eksiklik yaşadığını kaydeden Hulu, Gazze Şeridi'nin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli miktarda tıbbi malzeme girişi için ilgili makamlara çağrıda bulundu.

PROTEZ TEDAVİLERİ DE YAPILACAK

Gazze'de savaş sırasında uzuvlarını kaybeden ve sakat kalan insan sayısında ciddi bir artış yaşandığına değinen Hulu, derneğin çalışmalarını protez uzuvlarla tedaviyi de kapsayacak şekilde genişletmeyi istediklerini aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığından 9 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren soykırım boyunca Gazze'de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, nüfusa oranla dünyada en yüksek ampute çocuk sayısının Gazze'de kaydedildiğine işaret edilmişti.