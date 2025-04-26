Gazze’de gıda stokları tükendi

Siyonist İsrail'in soykırımı altındaki Gazze Şeridi'nde korkulan oluyor. 2.3 milyon Filistinli şimdi de kıtlıkla karşı karşıya. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana hiçbir insani yardımın girişine izin vermediği Gazze'de yiyecekler tükenmeye başladı. Dünya Gıda Programı tarafından dün yapılan açıklamada "Gazze'de gıda stoklarımız tamamen tükendi. Bugün, son malzemeler sıcak yemek pişirilen mutfaklara ulaştırıldı" denildi. Dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde 1 milyon çocuk açlıktan ölümle karşı karşıya bırakıldı.

AÇLIKTAN HER AN ÖLEBİLİR

İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde sınır kapılarını kapatması nedeniyle ilaç ve insani yardımların girişinin olmaması 5 yaşındaki Usame Rakab'ı ölümün eşiğine getirdi. Kudüs Haber Ağı'nın X hesabından paylaşılan görüntülerde, yardım girişi olmaması nedeniyle yeterli beslenemeyen küçük Usame'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde aşırı zayıflıktan kemiklerinin sayıldığı görülüyor. Oğlunun sağlığının önceden çok iyi durumda ve kilosunun olması gerektiği seviyede olduğuna işaret eden Filistinli anne, "Usame, 14 ila 16 olması gerekirken 9 kiloya düştü" dedi. Şimdiye kadar 60'a yakın Filistinli çocuk açlıktan dolayı yaşamını yitirdi.

AİLELERİ AYNI ANDA YOK EDİYORLAR

İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 2 bin Filistinli daha şehit oldu. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na göre Gazze'de bir ayda yarım milyon kişi bir kez daha yerinden edildi. İsrail'in yerleşim bölgesindeki katliamlarında dün de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 60 Filistinli öldürüldü ve onlarcası da yaralandı. İsrail ordusu şafak vakti Gazze'de çadırlarını hedef aldığı 5 kişilik aileyi yok etti. İsrail özelllikle tüm aile üyeleri bir aradayken çadırları hedef alıyor.