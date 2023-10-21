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Giriş Tarihi: 21.10.2023 14:40 Son Güncelleme: 21.10.2023 14:45

Gazze’de hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.

AJANSLAR
Gazze’de hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor

Bakanlık bugün "Şehitlerin naaşlarının taşınması ve Şifa Tıp Kompleksi içinde cenaze namazlarının kılınması ve ardından toplu mezara taşınması" mesajıyla naaşların, üzerine numara yazılmış beyaz torbalara konulduğunu gösteren fotoğrafları paylaştı.


GAZZE'DE KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN PARÇALANMIŞ CENAZELER TOPLU MEZARLARA DEFNEDİLİYOR

İsrail saldırıları sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'nde kimlikleri tespit edilemeyen parçalanmış cenazeler toplu mezarlara defnediliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesinin bahçesinde toplu mezara defnedilmek üzere bekleyen kimlikleri meçhul cenazelerin görüntülerini Telegram hesabından paylaştı.

Görüntülerde konuşan yetkili, Şifa Hastanesinde ilk toplu defin işleminde 63 cenazenin yer aldığını, şimdi de ikinci toplu defin için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Filistinli yetkili, "Sağlık Bakanlığı, Evkaf Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı eşliğinde savcılık gözetiminde toplu mezara defni gerçekleştirilecek. Kimlik tespitleri daha sonraki bir zamanda yapılacak. Şu an için elimizdeki sayı 35'ten fazla, sayı artabilir." diye konuştu.

BİR KEFENDE 4 CENAZE

Cenazelerin arasında biraz büyük bir ceset torbasını işaret eden yetkili, "Örneğin şu önümdeki torbada tam 4 kişinin cesedi bulunuyor. Bu gördüğünüz tek kişi değil, 4 kişinin parçalanmış vücutları var bu torbada. Bu torbada 30, 31, 32, 33 numaralı cesetlere ait vücut parçaları bulunuyor. Bu şekilde kayıtla defnediliyor." dedi.

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci toplu mezara 43 kimliği bilinmeyen cenazenin defnedildiğini söyledi.

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Gazze’de hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor
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