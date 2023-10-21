Gazze’de hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor

BİR KEFENDE 4 CENAZE

Cenazelerin arasında biraz büyük bir ceset torbasını işaret eden yetkili, "Örneğin şu önümdeki torbada tam 4 kişinin cesedi bulunuyor. Bu gördüğünüz tek kişi değil, 4 kişinin parçalanmış vücutları var bu torbada. Bu torbada 30, 31, 32, 33 numaralı cesetlere ait vücut parçaları bulunuyor. Bu şekilde kayıtla defnediliyor." dedi.

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci toplu mezara 43 kimliği bilinmeyen cenazenin defnedildiğini söyledi.