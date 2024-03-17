Gazze’de hepatit salgını

İsrail ordusunun yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 31 bin 645'e çıktı. Katil İsrail ordusu önceki gece Deir El-Balah'ta bulunan bir evi hedef aldı. Saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı. Bombalardan kaçan başta çocuklar olmak üzere milyonlarca Filistinli açlık, susuzluk ve bulaşıcı hastalıkların pençesinde hayatta kalmaya çalışıyor. Al Jazeera'ya konuşan gönüllü doktorlar yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah'ta insanlara tıbbi bakım sağlamakta zorlandıklarını belirtti. Refah'ta bu kadar insanı tedavi edecek sağlık tesisi bulunmazken ilaç ve malzeme sıkıntısı acıları daha da artırıyor. "Tıbbi tesislerin bu kadar hastayı karşılaması imkânsız'' diyen Ahmed Saad, "Bir haftayı kapsayacak kadar ilaç alıyoruz, ancak sadece bir günde bitiyorlar" şeklinde konuştu.Yerinden edilmiş bir Filistinli olan Samar Gregea ise "İlaç sıkıntısıyla, karşı karşıyayız. Kampta çok sayıda hasta var, tüm çocuklar yetersiz beslenmeden muzdarip ve Hepatit A yaygın bir şekilde mevcut'' şeklinde konuştu. Öte yandan Gazze'nin kuzeyinde havadan indirilen insani yardımlar yine ölüme neden oldu. Çok sayıda Filistinli, Beyt Lahiya'ya uçaklardan paraşütlerle indirilen yardımları almak için bölgeye akın etti. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaşanan izdihamda 1 Filistinli öldü, bazıları ise yaralandı.Gazzeliler, İsrail'in saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle temel gıdalara erişimde ciddi sıkıntı yaşıyor. Filistinliler, havadan indirilen ve zaman zaman hayatlarına mal olan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor. Uçaktan atılan yardımların bazıları ise denize düşüyor. Makarna, pirinç, mercimek gibi bazı gıda maddeleri sahile saçılıyor. Kum ve çakıllar arasındaki makarna, pirinç, yeşil mercimek ve çeşitli bakliyatları ramazan ayında iftarlarını yapabilmek ve çocuklarına yiyecek bir şeyler götürebilmek için toplayan babalar, bunları elekten geçirip ayıklayarak ailelerine götürmeye çalışıyor.İSRAİL'IN Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yanı sıra kıtlık ve hastalıktan uzaklaşmak isteyen Filistinlilerden Ümmü Samir ed-Delu yanındaki 4 engelli çocuğuyla güneye geçmeye çalışıyor. Delu, at arabasıyla sıkıntılar içinde yol alıyor. İsrail askerlerinin kontrol noktasına yaklaştığında kendilerine zorluk çıkarmamaları ümidiyle İbranice "Yanımda 4 engelli yetim çocuk var" yazılı pankart taşıdığını anlatan Delu, buna rağmen İsrail askerlerinin bulundukları bölgeye ateş açtığını söyledi. Tüm Müslümanlara seslenen Ümmü Samir ed- Delu, "Bütün Arap ülkelerine ve Müslümanlara sesleniyorum. Artık bize merhamet edin bizi düşünün" diye konuştu.